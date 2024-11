Su LaCnews24.it l'intervista in esclusiva a Marisa Garofalo, sorella di Lea. ‘Lea è stata rappresentata malissimo, come una ragazza rozza, ma Lea non era così, era molto signorile e parlava benissimo l'italiano’

INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA SORELLA DI LEA GAROFALO - CLICCA QUI

A poche ore dalla fiction televisiva che ha portato su Rai 1 la storia di Lea Garofalo e del suo coraggio nel dire no alla 'ndrangheta, la sorella Marisa boccia il film. Intervistata in diretta telefonica da "Buongiorno Regione", la trasmissione del Tg regionale calabrese della Rai, Marisa Garofalo ha espresso forti perplessità: "E' stata rappresentata la mia famiglia in maniera vergognosa - ha detto - e ci sono stati momenti e scene che non corrispondono alla verità, ma hanno rappresentato molto bene l'associazione Libera e forse lo scopo era proprio questo". Critiche, dunque, anche nei confronti dell'associazione antimafia di don Ciotti: "Io purtroppo non riesco a vedere più mia nipote Denise, che so essere gestita dall'associazione Libera. E ogni volta che faccio riferimento a Libera poi salta l'incontro con mia nipote, non credo sia solo casualità. Lea ha pagato con la vita la sua scelta - ha concluso Marisa Garofalo - ma io non sono stata interpellata sulla realizzazione di questo film e non so il motivo". (AGI).