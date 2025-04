Tra i concorrenti che hanno segnato questa stagione, spiccavano certamente Helena Prestes e Zeudi Di Palma, considerate fino all’ultimo le favorite alla vittoria finale. Helena col suo percorso caratterizzato da forza e determinazione, mentre Zeudi ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità. Ed invece alla fine, un po’ a sorpresa, Jessica Morlacchi ha avuto la meglio su tutti, trionfando nella 18esima edizione del Grande Fratello, ricca di emozioni e colpi di scena. Nel corso della 21esima puntata l’ex musicista aveva abbandonato il programma per poi essere ripescata alla 25esima grazie al televoto.

La classifica finale

Cala così il sipario col padrone di casa Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli che salutano il pubblico del reality-show. Al termine di una serata che ha visto la Morlacchi avere la meglio nell’ultimo duello contro Helena Prestes, ottenendo il favore del pubblico e festeggiando tra coriandoli dorati e grandi abbracci. Al terzo posto Chiara Cainelli, subito dopo Lorenzo Spolverato, protagonista di un difficile incontro con Shaila Gatta, tornata in casa per mettere un punto alla loro storia d’amore. Quinto posto per Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, costretta ad abbandonare il programma al termine del primo televoto flash della serata, sesta posizione per Mariavittoria Minghetti. Tutti personaggi in grado di “lasciare il segno”, ognuno con il proprio stile e le proprie peculiarità caratteriali.

Ascolti e successo sui social

Dal punto di vista degli ascolti, il Grande Fratello 2025 ha confermato il suo successo, registrando ottimi numeri e dominando le conversazioni sui social network. Gli hashtag #GrandeFratello e #GF2025 sono risultati di tendenza su Twitter, Instagram e Facebook, con milioni di interazioni. L’introduzione di nuove dinamiche di gioco ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, fino all’ultima puntata di stanotte.

La stagione 2025 ha regalato al pubblico una serie di momenti indimenticabili, tra colpi di scena, emozioni intense e controversie, con svariati episodi che l’hanno caratterizzata.

Lorenzo Spolverato: Primo Finalista tra confusione e determinazione

Uno degli aspetti più discussi è stato l’annuncio del primo finalista. Durante una diretta, un errore tecnico ha portato il conduttore Alfonso Signorini a proclamare erroneamente Javier Martinez. Poco dopo, Signorini ha corretto l’errore, rivelando che il vero finalista era Lorenzo Spolverato. Questo incidente ha generato polemiche e messo in luce alcune difficoltà nella gestione delle dirette televisive.

Zeudi Di Palma: finalista a sorpresa

Un altro momento significativo è stato l’ingresso di Zeudi Di Palma tra i finalisti. In una puntata carica di tensione, Zeudi ha conquistato il pubblico ottenendo il 49,2% delle preferenze al televoto, superando concorrenti come Shaila Gatta e Stefania Orlando. Questo risultato ha sorpreso molti, consolidando la sua posizione nella finale.

Controversie e violazioni del regolamento

L’edizione è stata segnata da controversie riguardanti violazioni del regolamento. In particolare, Lorenzo Spolverato è stato accusato di aver utilizzato un cellulare durante una trasferta in Spagna, accedendo a informazioni esterne e condividendole con altri concorrenti. Queste azioni hanno sollevato dubbi sull’equità del gioco e hanno portato la produzione a valutare provvedimenti disciplinari.

Emozioni e confronti nella casa

Le dinamiche interpersonali hanno giocato senza dubbio un ruolo cruciale. Lorenzo Spolverato – ancora lui! – ha vissuto momenti di crisi, affrontando tensioni con altri concorrenti e ricevendo il sostegno della madre Cristina, in una visita emozionante. Allo stesso modo, Chiara Cainelli ha condiviso la sua battaglia contro la depressione, offrendo al pubblico un momento di autenticità e sensibilità.