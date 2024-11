I progetti era stati presentati nel 2013. Il consigliere comunale Rosario Piccioni: ‘Ora tocca all’amministrazione Mascaro fare in modo che questi progetti finanziati diventino presto realtà'

Con delibera di giunta n. 408 del 21 ottobre 2015 sono stati finanziati due dei cinque progetti, presentati dal comune di Lamezia nell’ambito dell’avviso pubblico per i contratti locali di sicurezza emanato dalla Regione nel 2013, previsto dal POR Calabria 2007-2013 e messi in campo dalla precedente amministrazione Speranza: la Casa della Musica “Lamezia Enjoy” e l’implementazione del progetto di turismo sociale di Ginepri.



È quanto rende noto il consigliere comunale Rosario Piccioni.



Al progetto “Casa della Musica”, sono stati destinati 600 mila euro, cifra che consentirà di mettere a disposizione di tutti i musicisti e di chiunque fosse interessato, una sala prove, dotata di tutte le caratteristiche e gli strumenti necessari. Uno spazio, che permetterà a tutti i giovani talenti lametini, di poter incidere senza sostenere costi gravosi.



Finanziato, invece, con la somma di 1 milione di euro, il progetto “Turismo sociale a Ginepri”, volto a garantire la realizzazioni di laboratori e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Proprio, in tale contesto, Piccioni, invita l’amministrazione comunale, a mettere in funzione al più presto, il complesso turistico di Ginepri, per dare la possibilità, a persone che si trovano in situazioni di forte disagio, di trascorrere un periodo di vacanza in una struttura dotata di tutti i confort possibili.



Entrambi i progetti, sorgeranno in strutture confiscate alla criminalità organizzata, già anticipato, durante la Giornata della Memoria del 21 marzo, da Don Luigi Ciotti.



“Ora tocca all’amministrazione Mascaro mettere il piede sull’accelleratore – afferma Rosario Piccioni - e fare in modo che questi progetti finanziati diventino presto realtà. Non si può perdere tempo. Non possiamo correre il rischio di perdere finanziamenti importanti, destinati a iniziative che avranno ricadute positive significative per il nostro territorio in ambiti strategici per lo sviluppo della nostra città quali la valorizzazione dei giovani talenti, il sostegno all’autoimprenditorialità e alla formazione. L’amministrazione Mascaro sappia che non ci interessa mettere bandierine o rivendicare meriti: ci interessa - conclude che quanto abbiamo avviato venga portato a termine, nell’interesse della città.