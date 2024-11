Il lungomare di Fiumefreddo Bruzio ospiterà la kermesse dal 19 al 21 agosto

Tutto pronto per la terza edizione del Fiume Rock Music Festival. La kermesse, in programma dal 19 al 21 agosto, si svolgerà sul lungomare di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza). Dopo il successo della scorsa edizione, con migliaia di presenze, torna il Festival del Rock e della buona musica.

A fare da cornice un ambiente ricco di attrazioni, eventi sportivi collaterali, area “Food&Beverages” e altre sorprese.

L’atmosfera si riscalderà con le esibizioni di artisti di caratura internazionale come Roy Paci, nonché musicisti meridionali ma di fama nazionale come i Tinturia, Federico Cimini e Kiave.

Domenica 21 spazio al divertimento estremo con l’Holi festival of colors, l’evento più trendy del momento, accompagnato dalla musica dei DJs più rinomati della Calabria, in un Beach Party da non perdere.

Programma:

19 agosto, alle 21 – Federico Cimini – Kiave & Gheesa showcase – Aftershow Dj Kero’

20 agosto, dalle 21 – Lello Analfino & Tinturia feat Roy Paci – Aftershow Fabio Nirta Dj Set

21 agosto, dalle ore 18 in poi – HOLI FESTIVAL OF COLORS CALABRIA

Summer colors explotion

Dj Vincenzo Nac/Dj Ares from WISH

Dj Pascuetta/Be-Alternative

DJs Party on the beach