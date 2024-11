Gigi&Ross, conduttori di “Made in Sud”, hanno conquistato il pubblico con la loro ironia e il loro sarcasmo

Anche la tanto attesa terza serata della Festa della Pizza Conflenti si è conclusa alla grande. Gigi&Ross, conduttori di “Made in Sud”, hanno conquistato il pubblico con la loro ironia e il loro sarcasmo. Il matrimonio, la trasformazione della donna dopo le nozze, il rapporto con i figli, questi i temi trattati con sano umorismo dai due comici, che hanno inoltre parodiato i cuochi stellati di Master Chef Italia, coinvolgendo ed interpellando gli spettatori. I due comici hanno dimostrato tutta la loro simpatia e umanità interagendo con il pubblico e accettando volentieri le richieste di autografi e selfies con i loro fans.

Per la prima volta sul palco di Piazza Pontano sono intervenuti gli organizzatori della manifestazione: Maurizio Falcone, Camillo Folino e Maria Renda. “Molti non hanno ancora capito il valore di questa manifestazione” dichiara Falcone, l’ideatore della Festa, che da oltre 20 anni porta in tutta Italia e in Europa la strepitosa kermesse gastronomica, culturale e non solo. Camillo Folino coglie l’occasione per ringraziare il sindaco Giovanni Paola, anche lui sul palco, per la totale collaborazione dell’amministrazione comunale e per la calorosa accoglienza che la piccola cittadina ha riservato allo staff della festa; accoglienza data non solo a loro, aggiunge Pippo Pelo, ma anche ai ragazzi Africani e Pakistani, che il comune ospita già da 4 mesi durante i quali si sono ben integrati nella comunità. Giovanni Paola prende parola per ringraziare a sua volta coloro che hanno portato la Festa della Pizza a Conflenti, facendo rivivere il paese. Il sindaco ringrazia Pippo Pelo, che definisce “mostro sacro” per la sua capacità di intrattenere e far divertire il pubblico e l’abilità di saper cogliere le caratteristiche degli abitanti di Conflenti e ironizzarci su.

Lo spettacolo non è solo sul palcoscenico, ma anche per le strade e nelle piazze dove fiumi di persone si divertono, ridono, ballano, cantano, degustano pizze, gelati e dolci. Festa della Pizza è tutto ciò e molto di più. Ieri notte tra i vari eventi e momenti sensazionali, che rendono la kermesse un avvenimento unico, è stato inserito anche lo sport. Dopo il delirio durante la discoteca di Viva il Latte di dj Aniceto, si è svolta, presso il campetto polivalente di Conflenti superiore, una partita di Calcio a 5, che ha visto rivali da un lato lo staff della Festa delle Pizza, composto da Pippo Pelo, Gigi&Ross e i pizzaioli campani e, dall’altro, alcuni ragazzi del piccolo centro che hanno avuto la meglio sui primi, battendoli 15 a 3. Mediatore e arbitro dell’incontro, l’organizzatore Maurizio Falcone, che ha concluso il match affermando che a vincere sono stati, soprattutto, la simpatia e il divertimento. Sano sport, sano divertimento, questa è la Conflenti della Festa della Pizza.

Rinnovato l’appuntamento per questa sera con tante nuove sorprese e domani New Model Today e nell’ultima serata gli Arteteca.