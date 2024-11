Dal 5 agosto al 1 settembre il team coordinato da Leonetti si occuperà di orientamento e immatricolazione

Orienta Unical esce dai cubi dell'Università della Calabria e arriva in molte città e paesi della provincia di Cosenza: Trebisacce, Paola, Cetraro, Castrovillari, San Giovann in Fiore, Casali del Manco, Corigliano, Rossano Amantea, Lago, Spezzano Albanese, Cassano Jonio, Aprigliano, Cleto, Mirto Crosia, San Vincenzo La Costa e Rovito.

Un lavoro di squadra coordinato dal senatore accademico dell'Unical e presidente dell'associazione Sud, Michele Leonetti, di cui fanno parte anche le associazioni Us, Das, Il sileno, Aurora e i Giovani democratici. Gli info-point saranno attivi dal 5 agosto fino al 1 settembre e avranno una funzione di orientamento, immatricolazione, domanda di borsa di studio e tutto quello che concerne le attività studentesche. Sicuramente il progetto è innovativo, in quanto rappresenta la prima esperienza nel provincia di Cosenza con un raggruppamento così ampio.

"Promuovere le eccellenze della nostra università"

«Il nostro progetto – sostiene Michele Leonetti - ha una visione di cooperazione che accomuna i ragazzi di tutti gli orientamenti politici. Questo progetto ha lo scopo finale di andare nei territori per promuovere le eccellenze della nostra università ma soprattutto per evitare i viaggi fino alla sede centrale dell'Unical per le iscrizioni. È un servizio puramente gratuito che potrà agevolare le matricole e l'ansia delle famiglia. Credo che il nostro territorio merito molto e noi giovani non possiamo stare fermi».