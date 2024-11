Il lavoro, realizzato dal giornalista Mario Campanella e dallo psichiatra Gaspare Palmieri, sarà presentato nel Chiostro di san Domenico nella città bruzia

Sarà presentato venerdì 27 gennaio, lo stesso giorno in cui, nel lontano 1967, Luigi Tenco scelse di porre fine alla sua giovane vita, il libro “Forse non sarà domani” (Arcana Edizioni). La biografia sul cantautore piemontese, scritta dal giornalista Mario Campanella e dallo psichiatra Gaspare Palmieri, si svolgerà alle 17.30 nel Chiostro di San Domenico a Cosenza.

Per l’occasione prenderanno parte il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto; il musicista Antonello Anzani, lo psicanalista Gaetano Marchese e il giornalista cosentino coautore del libro. Modererà l’appuntamento, invece, l'assessore alla comunicazione Rosaria Succurro.

Un lavoro nato con l’intento di analizzare e approfondire le canzoni di Tenco, con un “Io immaginario” che ripercorre il viaggio del cantautore e la sua personalità, attraverso una severa analisi psicopatologica.

«Tenco - sostiene Mario Campanella- non mostra segni di depressione, ma di una vitalità che subisce una forte ferita narcisistica, quasi fatale per una personalità gioiosa ma incompresa. La sua malinconia non era malattia ma "carattere", come emerge dalle interviste realizzate a Donatella Marazziti, al grande psicanalista Giorgio Antonucci, allievo di Roberto Assagioli. Giuliano Di Bernardo, già gran Maestro del Goi, oggi a capo degli illuminati italiani, non esclude nel libro che Tenco potesse essere massone. L'intervista clou è ovviamente quella di Francesco Guccini che affronta l'esegesi della poetica tenchiana»

g.d'a.