Il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, li ha incontrati e intervistati in presa diretta, nel corso di una straordinaria serata organizzata da Pubbliora a San Vincenzo La Costa, dedicata alle relazioni italocanadesi

Organizzato da Ivan Greco patron della Publiora al “Ritrovo della Montagna”, di San Vincenzo La Costa, splendida serata all’insegna dell’amicizia e delle relazioni sociali tra l’Italia e il Canada. Presente il cavalier Pino Didiano, ideatore de “La Piazza Punto di Incontro” e del Premio Telesio in Canada che pochi giorni fa si è recato nei nostri studi televisivi per invitare formalmente il nostro editore, Domenico Maduli, a ritirare il tre novembre, a Toronto (Canada), l’edizione 2017 del premio Telesio.

Alla serata era presente il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, il quale ha invitato alcuni ospiti dell’evento alla trasmissione di “Pubblica Piazza” di giovedì 3 agosto alle 23:30, mentre lo speciale Pubblica Piazza della serata di San Vincenzo La Costa andrà in onda venerdì 4 agosto alle 23:30. Importante anche la presenza dell’italo canadese, Luciano Bentenuto, di origini abruzzesi, nato e cresciuto in Canada, già capo della polizia segreta del paese nord americano e attualmente capo della Polizia Federale al servizio della Magistratura, al suo attivo tante operazioni contro la criminalità organizzata, il traffico di droga, l’immigrazione clandestina.

L’anticipazione della puntata la dedichiamo ai ragazzi di “Progetto Tarantella” e, in particolare al duo Fortunato Stillitano e Valentina Donato, due straordinari musicisti della nostra terra e compagni nella vita, il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta li ha incontrati e intervistati in presa diretta e qui vi proponiamo un spezzone della puntata integrale che andrà in onda venerdì 4 agosto. Alla serata presenti anche tanti imprenditori cosentini e il grande conduttore Pino Gigliotti, matador della serata.