La manifestazione, giunta alla seconda edizione, farà tappa a Vibo Valentia il 29 e 30 luglio al Sistema bibliotecario e al Castello Normanno-Svevo

Si accendono i riflettori sulla seconda edizione del Frac, festival di ricerca per le arti contemporanee. La manifestazione, che lo scorso anno si è svolta ad Aieta e Praia a Mare (Cosenza), quest’anno si terrà a Vibo Valentia, il 29 e 30 luglio, all’interno di due storiche location: Sistema bibliotecario vibonese e Castello Normanno-Svevo.

Al Sistema, collocato a Palazzo Santa Chiara, saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio le mostre, i site specific, le installazioni di alcuni artisti, tra cui Pfadfinderei, il collettivo berlinese noto per le collaborazioni con Moderat, Modeselektor, Apparat; i torinesi Aurora Meccanica; due artisti provenienti dalla scuderia di Flussi (festival campano) e molti altri. Dalle 22, il Castello, sarà teatro di tutti i contenuti musicali della kermesse. Il 29 si esibiranno, tra gli altri, il duo londinese Factory Floor, Illum Sphere , L I M e i Quiet Ensemble che proporranno una performance appena presentata al Sònar: the Enlightenment.

Il 30 luglio, da non perdere, il live dei the KVB e quello dei Niagara. Infine, il 31 luglio, come da tradizione, il party di chiusura del Festival si terrà in una delle spiagge della Costa degli Dei, con un live al tramonto di Slow Magic.

LINE UP

Castello Svevo Normanno di Vibo Valentia

29 luglio (dalle 22 alle 4)

Factory Floor, Illum Sphere, Quiet Ensemble, Luciano Lamanna, L I M, Attilio Novellino

30 luglio (dalle 22 alle 4)

the KVB, Niagara, Hugo Sanchez, Luciano Lamanna, DìBeat Crew

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia

29 e 30 luglio (dalle 19 alle 22)

Pfadfinderei, Aurora Meccaninca, Neocortex Project, G Loois, Natan, Dslak, Rino Petroziello, Andrea Rocca, Il Cerchio dell’Immagine, SKETCHES by NC

Terrazze del Castello Murat, Pizzo Calabro

31 luglio (dalle 18 all’1)

Slow Magic, Distorted Portrait, Robert Eno, Hello Again, Digette GabryL

FRAC | Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee

29/30/31 luglio 2016

Vibo Valentia