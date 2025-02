Alla simpatica cantante le sta succedendo di tutto. Le è cascato il reggiseno in diretta: “Avevo il top e a un certo punto il reggiseno sotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista ma in realtà non lo era”.

Sanremo 2025 non sembra essere un Festival semplice per Francesca Michielin. Tra piccoli incidenti di percorso e imprevisti in diretta, la cantante ha affrontato una serie di situazioni che farebbero pensare a una vera e propria “maledizione”. Ma cosa c’è di vero? È solo un caso o davvero il suo ex fidanzato le ha lanciato il malocchio?

Ospite di Social Club su Rai Radio2, la Michielin ha raccontato con ironia uno degli episodi più surreali di questa edizione del Festival. «Mi è cascato il reggiseno in diretta! Avevo il top e a un certo punto il reggiseno sotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista, ma in realtà era quello», ha detto ridendo. Poi ha scherzato: «Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po’ intimorito… e fa bene!». Un mix di ironia e superstizione che ha divertito i fan.

Ma il reggiseno non è stato l’unico problema di Francesca a Sanremo. Prima ancora di partire per la kermesse, la cantante si era fatta male a un piede e aveva dovuto indossare un tutore. «Sto usando le stampelle e il tutore per non sovraccaricare e per lasciare che la guarigione vada avanti. Sul palco riesco a resistere quella mezz’ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piede», aveva raccontato sui social. Come se non bastasse, durante la prima serata, Michielin aveva dovuto interrompere la sua esibizione pochi secondi dopo l’inizio per un problema tecnico. «Non sentivo nulla in cuffia», ha spiegato. Nella seconda serata, invece, al termine della sua performance con il brano Fango in paradiso, Francesca è scoppiata in lacrime. Un momento di forte emozione che molti hanno interpretato come il risultato dello stress accumulato tra guai tecnici e piccoli imprevisti.

In mezzo a tutti questi incidenti, c’è però qualcuno che veglia su di lei: la nonna Lucia. «Da settimane dice un rosario per me e uno per Alessandro Cattelan, lo sente come suo nipote», ha raccontato Francesca, aggiungendo che la famiglia le ha dato un santino di Santa Rita, protettrice dei casi disperati. «Mi hanno detto "meglio che lo metti in borsetta”… Pensa se non me l’avessero dato!», ha scherzato.

Ma tutto questo è davvero frutto di un malocchio? O forse è solo una serie di coincidenze lette con un pizzico di suggestione? La verità è che, tra stress, diretta televisiva e la pressione del Festival, può capitare che piccoli incidenti diventino episodi memorabili. Francesca, con la sua solita ironia, ha saputo trasformarli in momenti di leggerezza, conquistando ancora di più il pubblico. Malocchio o no, una cosa è certa: lei è a Sanremo, e il suo ex no. E questo, forse, è già una vittoria!