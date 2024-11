Sul profilo ufficiale Instagram di Gianni Morandi oggi è comparso un post: “Clementine senza semi arrivate in regalo da Corigliano Calabro”. Questa la frase che accompagna una simpatica foto pubblicata sui social dal celebre cantautore, nonché attore e conduttore televisivo, Gianni Morandi, steso accanto ai frutti del territorio calabrese. Le clementine di Corigliano Rossano ancora protagoniste, quindi, sul palcoscenico nazionale, grazie al dono fatto a Morandi, per il terzo anno consecutivo, dal giornalista Fabio Pistoia e prodotte dall’imprenditore agrumicolo Aldo Salatino. Un’adozione che contribuisce a perorare la causa benefica a favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e che vede altri destinatari illustri come il popolare attore Lino Banfi. Morandi, prima di pubblicare la foto, ha contattato telefonicamente Pistoia per ringraziarlo del dono e ha chiesto informazioni sulla campagna agrumicola in corso e sulle novità che riguardano il territorio di Corigliano Rossano.