L’attore romano si trova ricoverato ad Avezzano, non sarebbe in pericolo di vita ma per i sanitari le sue condizioni restano serie

L'attore Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore, pare un infarto, mentre si trovava alla presentazione del suo primo film da regista 'Il grande salto' a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione «seria», ma sotto controllo. Importanti le prossime ore.

L’attore, che comunque non sarebbe in pericolo di vita, resta in osservazione: è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo.