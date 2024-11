L’evento, organizzato dal gruppo calabrese del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco con il patrocinio del Comune di Cosenza, avrà luogo presso la Casa delle Culture

Si è tenuta a palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Racconti di Libertà”, che si svolgerà a Cosenza sabato 10 dicembre 2016, per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. L’evento, organizzato dal gruppo calabrese del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco con il patrocinio del Comune di Cosenza, avrà luogo presso la Casa delle Culture (sala Gullo) alle ore 10.30.

Il programma prevede un confronto fra diversi relatori che racconteranno le proprie esperienze vissute sul tema della libertà di stampa, condividendo testimonianze ed opinioni sul rapporto tra democrazia, libertà di stampa e censura. A presentare il programma sono stati tre referenti del Comitato Giovani Unesco.

In particolare Giuseppina Cassalia, in vece di coordinatore regionale del Comitato, ha sottolineato come “Racconti di Libertà” si inquadri nell’ambitodi molteplici eventi che, in tutta Italia, sono stati organizzati per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, in modo capillare e coordinato, su tutto il territorio nazionale.

Fabrizio Legato, il più giovane componente del Comitato Calabria, ha in seguito ricordato come il Comitato sposi appieno gli ideali della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948, stimolando partecipazione e libero confronto pubblico, politico e culturale, e ponendo l’accento sull’importanza della libertà di stampa e di espressione come valori fondanti di educazione e democrazia.

Infine, Daniele Pronestì ha infine evidenziato il ruolo dei giovani nel supportare le politiche Unesco e nel promuovere le iniziative legate al settore della scienza, dell’educazione e della cultura. Valori che, in questo particolare periodo storico, ed in particolare nel contesto calabrese, devono essere diffusi con energia e passione.

In chiusura l’attenzione si è soffermata sulla partecipazione alle iniziative social create appositamente per la giornata del 10 dicembre e perseguibili attraverso gli hashtag #UNESCOgiovani, #HumanRightsDay, #Standup4HumanRights, oppure seguendo il contest fotografico su Instagram (per partecipare bastapostare un’immagine che esprima ilconcetto di libertà di stampa e di espressione seguito dagli hashtag della giornata internazionale e dal tag @unescogiovani).