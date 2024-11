Sarà un’occasione per rivisitare il rapporto tra teatro e scuola nella comunità e contemporaneamente di fare una riflessione sullo stato dell’arte del Teatro comunale F. Cilea di Reggio Calabria

Si svolgerà il prossimo 27 marzo, il cinquantacinquesimo appuntamento con la Giornata Mondiale del Teatro. Per tale occasione è stato scelto, il teatro F. Cilea di Reggio Calabria.

L’obiettivo principale della è quello sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’espressione teatrale e promuovere lo sviluppo delle arti performative in tutti i Paesi del mondo.

Guido Leone- ispettore tecnico USR Calabria, sottolinea che al momento sono molteplici le scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia che hanno sviluppato negli ultimi anni un rapporto costante, seppure spesso non organico, con i linguaggi non verbali e con il teatro in particolare. Il pubblico infantile e giovanile costituisce un target di utenza strategica per politiche pubbliche nel settore e che le attività espressive e artistiche contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa.

‘È improponibile che un teatro come il Cilea, continui a prospettarsi in termini terribilmente riduttivi rispetto alle sue potenzialità. Deve essere riconsegnato alla sua gente, attraverso la promozione di stagioni artistiche. Bisogna combattere – continua Leone - non solo l’analfabetismo letterario, ma anche quello teatrale, attraverso la formazione dei ragazzi e dei giovani’.

Rivolgendosi al comune e agli enti provinciali conclude dichiarando che occorre creare, non solo per il Cilea, ma anche per la altre strutture teatrali, politiche di sviluppo, attraverso le azioni sovvenzionate nell’ambito dell’UE.