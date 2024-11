Lo studio a cura di Donatella Marazziti e Mario Campanella presentato nella sala giunta della Provincia di Catanzaro. Coinvolti 250 ragazzi tra i 14 e i 19 anni

ll 35,5 per cento degli studenti catanzaresi presenta dipendenza da internet, mentre il 4 per cento potrebbe soffrire di una particolare sindrome: riescono ad andare a scuola e a strappare una stentata sufficienza e poi trascorrono il resto della loro giornata su internet. E’ quanto emerge dallo studio a cura di Donatella Marazziti, docente di psichiatria all'Università degli studi di Pisa, e del giornalista Mario Campanella, esperto di dipendenze e di disturbi dell'infanzia, presentato sala Giunta della Provincia di Catanzaro. Il progetto, infatti, è stato curato dall’amministrazione provinciale di Catanzaro. Lo screening, infatti, ha riguardato oltre 250 studenti di età tra i 14 ed i 19 anni, provenienti da tutta la provincia e divisi per provenienza geografica. Sono stati coinvolti il liceo classico Galluppi e l'istituto tecnico Ferraris.

