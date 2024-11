Riparte la stagione concertistica “Incontri Musicali Mediterranei” con gli appuntamenti autunnali al Museo di Pitagora di Crotone: sabato 21 settembre alle 21, ospite della serata sarà la pianista Margherita Capalbo, già apprezzata in varie occasioni dal pubblico crotonese. Proporrà diversi capolavori pianistici in un programma che spazia dall’intensità dei tedeschi Bach e Beethoven al Novecento russo di Prokofiev, per concludere con una composizione del francese Claude Debussy.

La stagione concertistica proseguirà con due importanti appuntamenti internazionali: martedì 1 ottobre, sarà ospite il pianista canadese originario del Guatemala Salvadro Chavajay e domenica 6 ottobre vi sarà l’orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei sotto la guida del direttore rumeno Petronius Negrescu.