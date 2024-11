Cosenza - Grande successo di pubblico quello che ieri sera Daniele Silvestri ha incamerato al teatro Rendano di Cosenza, unica tappa in Calabria del suo "Acrobati Tour"

Cosenza - Grande successo di pubblico quello che ieri sera Daniele Silvestri ha incamerato al teatro Rendano di Cosenza, unica tappa in Calabria del suo "Acrobati Tour". Una rivisitazione in chiave melodica e rock dei suoi più grandi successi, ma anche e soprattutto dei nuovi brani che lo stesso Silvestri sta portando in scena in molti teatri italiani. Immancabile "Quali Alibi", il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album al quale hanno collaborato amici e artisti tra cui Caparezza e Roy Paci. Non è stato solo un concerto, ma è stato soprattutto una grande spettacolo, di musica, di luci, di parole, uno spettacolo degno di un artista in continua crescita ed evoluzione, amato dal pubblico per la sua bravura ed il suo estro, e anche per la sua generosità e per il suo essere straordinariamente così normale. Non solo cantante e musicista, ma è stato un Daniele Silvestri protagonista indiscusso di una serata molto apprezzata. Un omaggio a Paolo Borsellino, una carrellata di immagini, inni al diritto, dal voto alle donne, alla riforma Berlinguer, alle Unioni Civili. Un Caparezza in grandissima forma viene proiettato alle sue spalle per un duetto immaginario sul palco, reale nel disco. E' un fiume in piena Daniele Silvestri, sia quanto intona alcune delle sue nuove canzoni, prima tra tutte Quali Alibi, La mia Casa, Un altro bicchiere, sia quando a farla da padrone sono alcuni tra i suoi successi di sempre: Il mio nemico, La Paranza, Salirò, Tutta Colpa di Freud, A Bocca Chiusa, Senza far rumore. Con Aria e Coimbra il Rendano si accende. Oltre agli storici collaboratori, Piero Monterisi alla batteria, Gianluca Misiti alle tastiere e Gabriele Lazzarotti al basso, ad accompagnare Silvestri in questo magnifico tour/spettacolo, si aggiungono quattro nomi: Duilio Galioto alle tastiere, Sebastiano De Gennaro alle percussioni e al vibrafono, Daniele Fiaschi alle chitarre e il cosentino Marco Santoro al fagotto, alla tromba e alle voci. Una banda di tutto rispetto che ha permesso a Silvestri di riadattare in maniere multiforme e tipica del suo slancio musicale, ogni nota, ogni parola, ogni singola melodia e vibrazione.