Si è tenuta sabato 30 gennaio ale ore 17.00 presso la 'Colacchio food srl' a San Costantino Calabro, nel vibonese

Il Polo di Innovazione Filiere Agroalimentari di Qualità continua il suo precorso e, tramite il soggetto gestore - Agrifoodnet S.c.a.r.l. - sta mettendo in campo una serie di azioni mirate a svelare l’ossimoro “Tradizione e Innovazione”.

Agrifoodnet - dopo i riconoscimenti ottenuti grazie all’attività svolta nel cuore dell’Esposizione Universale, Expo 2015, luogo d’elezione in cui parlare di cibo, comunicare e condividerne i valori connessi - oggi consegue ulteriori obiettivi: la realizzazione di hall tecnologiche diffuse sul territorio regionale calabrese con la finalità di dare corpo a quella economia Knowledge-based sulla quale si gioca la sfida del prossimo futuro.



Le Hall tecnologiche rappresentano uno strumento strategico che Agrifoodnet ha ritenuto di creare per collegare - e diffondere - la cultura dell’innovazione dentro il sistema delle imprese, favorendo una più organica interazione tra gli attori del sistema, così da far crescere - in tutti - la consapevolezza d’essere dentro l’innovazione ed esserne gli attori.



Diffondere l’interesse a sviluppare - ma anche (e soprattutto) sostenere e partecipare in modo attivo e consapevole all’innovazione, sia sul piano scientifico che su quello culturale - è un fattore determinante per lo sviluppo.

La stagione di rilancio delle produzioni calabresi di alta qualità, che trae ispirazione e sostanza da percorsi di ricerca industriale prima e, quindi, nuovi processi e prodotti nuovi e reinventati, implementazione di nuovi modelli di management, strumenti di marketing territoriale, sviluppo di strumenti per la lotta all’agropirateria.

La straordinarietà della scoperta di un dialogo possibile tra pubblico e privato qualifica il Polo di Innovazione, soggetto che ha tenacemente provato a sventare il rischio d’essere una delle mille entità (troppo spesso) utilizzate per dare corpo ad idee e intenzioni prive, però, della necessaria concretezza e divenendo - di fatto - un riuscito esperimento tra aziende del Sud (che dell’innovazione hanno fatto un vero fattore della produzione) e sistema universitario (segnatamente l’Università Mediterranea di Reggio Calabria) che - unitamente ad altri centri di ricerca pubblici e privati - ha inteso mettere al servizio delle imprese nuova conoscenza, nuove idee oltre che risorse umane e strumentali.



Le Hall tecnologiche concretizzano la migliore risposta possibile ai bisogni dall’industria agroalimentare calabrese.



Quella che sarà presentata oggi 30 gennaio, è la Hall Tecnologica “Prodotti da forno e Paste alimentari” realizzata presso il socio Colacchio Food S.r.l. - che ne ha cofinanziato la realizzazione - all’interno di uno spazio appositamente dedicato e nell’ambito di un’azienda che ha raggiunto elevati standard di qualità e ha intrapreso la via dell’implementazione dell’innovazione quale strumento di crescita e competitività.



La Colacchio Foods Srl di San Costantino Calabro, in questo senso, ha dato plastica dimostrazione di voler competere sul mercato, investendo risorse proprie per la realizzazione di una Hall il cui utilizzo sarà reso fruibile non solo per la suddetta azienda ma - principalmente - per tutte le altre aggregate al Polo di Innovazione e (in seconda battuta) per tutte le aziende calabresi che vorranno sperimentare nuovi prodotti all’interno della suddetta Hall tecnologica.

L’allestimento ha previsto una linea pilota per la panificazione ed i prodotti da forno anche dolciari ed una per la pastificazione, progettate dai ricercatori dell’Università di Reggio Calabria che operano all’interno del Polo di Innovazione ed appositamente realizzate da aziende specializzate e che sono corredate da sofisticati sistemi di controllo di processo, necessari per sviluppare opportuni e personalizzati programmi di innovazione per tutti i potenziali utilizzatori.