La città di Crotone ospiterà i campionati europei di vela dal 15 al 22 luglio. Dorina Bianchi: ‘Crotone sta riscoprendo la sua vocazione sportiva tramandata da secoli e secoli di storia magno-greca’

“Quella che abbiamo davanti sarà una stagione sportiva straordinaria per la nostra città. Crotone sta riscoprendo, grazie alla vela, ai recenti successi in ambito calcistico che hanno portato la squadra in Serie A e la promozione della Kroton Nuoto in serie B, la sua vocazione sportiva tramandata da secoli e secoli di storia magno-greca. Abbiamo ingranato la marcia giusta, il meglio deve ancora venire”. A dirlo il sottosegretario al Mibact con delega al turismo, Dorina Bianchi che ha partecipato alla presentazione dei Campionati Europei Soroptimist in programma dal 15 al 20 luglio.

“Crotone festeggia un altro straordinario risultato – continua l'On. Bianchi – la qualificazione nelle selezioni nazionali Optimist di due giovani crotonesi, Demetrio Sposato ed Andrea Milano che gareggeranno ai mondiali in Portogallo. Due dei cinque italiani che rappresenteranno il nostro Paese arrivano dal Club Velico Crotone. Una storica doppietta, un risultato che la dice tutta sull'impegno e la qualità agonistica dei nostri giovani e dei loro mentor”.

E conclude: “Alla vigilia di questo importantissimo appuntamento dei Campionati Europei di vela che richiameranno nella nostra città centinaia di persone, desidero dare il mio “Buon vento” ai giovani di tutta Europa che si sfideranno sotto il cielo di Calabria e complimentarmi con il Club Velico di? Crotone? che ormai da diversi anni crede fortemente nelle opportunità che questo sport può rappresentare per il nostro territorio. Secondo i dati di European Travel Commission, il turismo sportivo genera tra i 12 e i 15 mln di arrivi internazionali ogni anno e rappresenta il 10% dell’industria turistica mondiale con un fatturato di 800 mld di euro”.