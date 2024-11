Il bere miscelato incontra i profumi e soprattutto i sapori del paniere di Calabria. Accostamenti inediti, quelli previsti il 1 agosto, alle ore 22.30, negli spazi del Tre Nodi, Porto di Tropea, curati dal barman reggino Peppe Canale, ed accompagnati dal sound del dj "gioiese DOC" Davide Giorla. Il barman Peppe Canale, di concerto con Francesco Montella, titolare del 3 Nodi (ristorante situato negli spazi antistanti il teatro del Porto di Tropea) darà vita ad una serata di abbinamenti inediti e accattivanti.

Nduja e Campari

Su tutti, la coraggiosa accoppiata gin, estratto di cipolla rossa di Tropea, porto bianco; oppure, il Campari infuso con ‘nduja di Spilinga. Quanto alle essenze, spazio al basilico, alla camomilla, alla menta: un mosaico di profumi sapori ed odori, che darà vota ad una serata dove il buon bere renderà omaggio alla biodiversità della regione. Sul versante musicale, la formula elettronica di Giorla, produttore e Dj, grande appassionato di Hip Hop e Club House. Il musicista ha alle spalle dieci anni di studi musicali ed esibizioni live nei i principali locali notturni del sud Italia. Mix estivo nel bicchiere e on air, per una serata adatta a tutti gli amanti delle atmosfere chill out.