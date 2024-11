Sarà l’Associazione RockOn Martirano Lombardo a portare in Calabria il 5 agosto in occasione dell’omonima manifestazione gli alfieri del pub-rock inglese, l’anello di congiunzione tra il rhythm’n’blues e il punk: i Dr. Feelgood.

Fondati da due icone come Lee Brilleaux e Wilko Johnson nella grigia Canvey Island, famosa per un grande termale petrolifero e per le industrie petrolchimiche, i Dr. Feelgood, negli anni Settanta hanno riportato in auge il sound della british invasion grazie a un torrido mix di rhythm’n’blues, rock’n’roll primordiale e beat, declinati secondo un’adrenalina e un’attitudine da punk ante litteram.

Padrini inconsapevoli della rivoluzione del 1977, furono i pionieri di quel glorioso genere definito pub-rock che gettò le basi per la carriera di altri grandi protagonisti di quella new wave più vicina al blues revival (Graham Parker con i Rumours, Elvis Costello, Joe Jackson e Nine Below Zero).

Le loro origini fieramente proletarie e le loro leggendarie esibizioni dal vivo, adrenaliniche, torrenziali e prive di fronzoli, li imposero come autentici working class heroes, osannati da chi, da lì a breve, avrebbe trovato una nuova valvola di sfogo nel punk.

Emblematico, in tal senso, il primo posto nelle charts britanniche del celebre “Stupidity” (1976) unanimamente riconosciuto come uno dei più grandi live della storia del rock. Un’attitudine rimasta inalterata nel corso del tempo e ancora ben visibile sui palchi di tutto il mondo, come testimoniato dal recente tour in compagnia degli Stranglers, che il cinque agosto approderà in piazza Matteotti per l’unica data in Calabria della leggendaria band inglese.



Ad aprire la serata Mat Pascale and The Walking Blues Band, giovanissimo blues trio calabro-siculo di chiaro ascendente vaughaniano, ma fortemente debitore anche nei confronti del southern rock e della psichedelia, nato dalla collaborazione tra il cantante/chitarrista Mattia Pascale, la bassista Maria Pia Favasuli e il batterista Simone Bombaci.



Reduci dalla release del loro primo singolo, "Give Me Your Body", Mat Pascale And The Walking Blues Band presenteranno in anteprima a Martirano il loro debut album, "Fucking Trap", in uscita in autunno, prodotto dalla Cheap Thrills di un southern man d'eccezione come Vincenzo Tropepe. Appuntamento, dunque, a lunedì 5 agosto, a partire dalle 21.30 in Piazza Matteotti a Martirano Lombardo, per una “Blues Night” assolutamente imperdibile.