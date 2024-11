L'Università della Calabria chiamata alle urne per le sue elezioni. Ma anche il nodo che interessa i lavoratori di Fondazione Terina, oggi ricevuti dal governatore Oliverio. Questi i temi della puntata odierna de ‘I fatti in diretta

La trasmissione condotta da Pietro Comito avrà come ospiti in studio Donatella Loprieno, del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Unical, Luigino Filice, pro-rettore delegato al Centro residenziale e docente del del Dipartimento di Ingegneria meccanica dell'Unical, e la giornalista del Quotidiano del Sud Maria Francesca Fortunato.



La trasmissione, tra gli argomenti, si occuperà del video-spot elettorale ispirato al film il Padrino del quale si sono occupate recentemente le cronache calabresi, con interviste al giornalista di Gazzetta del Sud Matteo Dalena e allo studente che attraverso la parodia della pellicola di Francis Ford Coppola ha promosso la sua candidatura. "I fatti in diretta" si occuperà anche delle spese delle associazioni degli studenti a carico dell'Unical e spiegherà come l'Università della Calabria sia uno straordinario patrimonio per la nostra regione che va assolutamente salvaguardato.



In collegamento esterno, invece, l'inviata Cristina Iannuzzi, che sarà alla Cittadella regionale dove, alle 14, è previsto l'incontro dei lavoratori impegnati in una logorante vertenza, con il presidente della Regione.

Oggi alle 14.15 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it