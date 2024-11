Un importante coro americano di una trentina di elementi arriva in Calabria per le festività di fine anno. L’ensamble gospel “Composition of Praise”, fondato nel 2013 dal pianista, compositore e direttore Samuel “Eddie” Cromwell, raggruppa oltre 35 coristi provenienti dalle migliori formazioni gospel dell’area metropolitana di Washington.





La Tournèe coinvolgerà le città di Catanzaro, Siderno, Caulonia, Vibo Valentia e Roccella Jonica, ratificando la collaborazione fra alcune importanti manifestazioni culturali del territorio calabrese come Armonie d'Arte Festival, Rumori Mediterranei Roccella Jazz, Kaulonia Tarantella Festival e la Stagione Teatrale di Vibo.



Il coro ha già eseguito svariate tournèe internazionali, ed è stato visto e ascoltato da un grande pubblico, attraverso performance televisive e radiofoniche esclusive, al fine di poter meglio veicolare il loro messaggio di rispetto e tolleranza attraverso la musica.