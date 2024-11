Sono pronti i ragazzi speciali dell’Unitalsi di Catanzaro per diventare i protagonisti del cortometraggio “Tappeto di Nuvole”. Un lavoro scritto e diretto da Andrea Paonessa, presentato nella sala conferenze dell’Arcivescovado di Catanzaro, per ricordare il ruolo dei colori nella vita di ciascuno e le sensazioni che gli stessi riescono a suscitare. Alla presentazione, coordinata da Domanico Gareri, oltre al regista sono intervenuti il presidente Unitalsi Catanzaro Franco Greco, l’attore Giuseppe Ingoglia, il direttore della fotografia Timeo Barca, l’assessore comunale Nuccia Carrozza. Le musiche saranno curate da Lucio Ranieri, fotografo di scena sarà invece Giovanni Brofferio. Condivisione sarà la parola d’ordine del cortometraggio che verrà ultimato entro il mese di aprile e che non mette al centro la disabilità ma i sentimenti, quelli spontanei, autentici. «Il 7 aprile saremo su Corso Mazzini a Catanzaro per girare alcune scene - ha detto Andrea Paonessa -. E vorrei invitare tutti a partecipare. I nostri ragazzi coloreranno questa giornata».