Un bagno di folla e grande acclamazione hanno accolto il defilèè di Celestino Tessuti realizzato a Palazzo Ferrajoli dal designer cosentino

Grande successo per l’iniziativa dell’Azienda Celestino di portare sulle passerelle di Palazzo Ferrajoli, la creatività e il talento di Claudio Greco, stilista originario di Cosenza, che ha disegnato capi esclusivi su tessuti di particolare pregio e valore. Un evento di moda, destinato a lasciare una traccia nella storia del Made in Italy, anche attraverso una reinterpretazione, in chiave di modernità, di abiti esclusivi del Novecento italiano.



Una serata dinamica e piena di ritmo, condotta da Antonella Freno, che ha evidenziato le ragioni di una esperienza imprenditoriale esclusiva a supporto dello stile e dell’eleganza italiana, patrocinando l’evento insieme a Domenico Naccari, Presidente della Fondazione Cre.



Un pensiero ed un ricordo di Laura Biagiotti ed Eugenio Celestino, in apertura della serata, hanno destato momenti di sincera commozione. Le coreografie di danza realizzate da Giovanni Scura hanno introdotto le diverse sezioni Home, summer , fashion. Hanno sfilato preziosi elementi d’arredo quali tovaglie realizzate su telai artigianali, caftani, copriletto, recanti il disegno su trama riproducente il toro cozzante, la cicogna bianca, per poi passare alla collezione donna impreziosita da tubini, abiti asimmetrici, abiti da sera. Nuances di colore, romantici fiocchi di seta, maniche a palloncino, hanno reso esclusiva e speciale l’intera collezione che ha riproposto come leit motiv, l’abito realizzato da Micol Fontana per Ava Gardner.





L’avv. Caterina Celestino, portavoce dell’Azienda è stata una impareggiabile padrona di casa ,insieme al marito Avv. Francesco Mercogliano ed al Marchese Giuseppe Ferrajoli, accogliendo nei gremiti saloni del Palazzo ,i numerosi e qualificati ospiti: il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Sen. Nico D’Ascola, il Principe Guglielmo Marconi Giovannelli, il Presidente della Fondazione Cre Domenico Naccari, l’amministratore delegato di Edindustria Gruppo Tosinvest Dott. Luca Pica, il Responsabile Ufficio Stampa Anas Dott. Lorenzo Falciai,il direttore Centro Sportivo Roma Calcio Antonio Tempestilli, l’attore Alessandro Cosentini, la giornalista Sky Tg24 Manuela Iati,il Direttore Commerciale Aon Italia Dott. Francesco Trebisonda, il Barone Fabrizio Mechi, Nathalie Caldonazzo , Patrizia Pellegrino, il comm. Enzo Virgiglio ,il regista Mimmo Verdesca, il Presidente Associazione Giornalisti del Mediterraneo Dundar kesapli, il Presidente dell’Osservatorio dei Diritti dei Minori Ivan Marrapodi e tantissime altre personalità nazionali.



Uno speciale omaggio è stato realizzato dall’orafo Michele Affidato che, per l’occasione, ha realizzato stupende creazioni riproducenti la cicogna bianca in oro e argento, logo ed emblema dell’Azienda Celestino. Particolare emozione ha accolto l’uscita di Claudio Greco e Caterina Celestino, artefici del successo di una serata evento che ha riacceso su Roma Capitale i bagliori dello stile, della moda e dell’eleganza italiana.