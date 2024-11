Cassano allo Ionio accoglierà Il 2020 festeggiando la prima edizione del Capodanno in piazza con il concerto dei Stash e The Kolors, insieme a Marvin & Prezioso e alla musica etno-popolare dei Catrum sound e Secret guest dj. L’atteso concerto dei The Kolors - il noto gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona, vincitori nel 2015 della quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi - secondo gli amministratori di Cassano, oltre a favorire la partecipazione di tanti giovani del luogo, farà da richiamo anche nei vari centri della provincia per condividere insieme l’evento brindando al 2020. Non mancheranno, naturalmente, i fuochi pirotecnici.