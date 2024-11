Domani sera invece l'esibizione di Santino Cardamone, il cantautore folk calabrese, protagonista di XFactor.

Si ripete a Nocera Terinese, anche quest’anno, la “Festa della birra” giunta ormai alla 3^ edizione.

Tre giorni di festa, caratterizzati da musica, esposizioni varie e degustazione di birra e cibi tipici, una manifestazione organizzata interamente da un gruppo di giovani ragazzi che tra le mille difficoltà e un quasi totale autofinanziamento regalano al paese e al popolo nocerese tre serate all’insegna del divertimento e dell’allegria. Il tutto avrà luogo sul lungomare di Nocera Terinese il 7,8 e 9 agosto. Le serate saranno animate giorno 8 agosto, dal coinvolgente gruppo musicale “VillaZuk” e giorno 9 agosto dal fantastico “Santino Cardamone” il cantautore folk calabrese, che dopo aver partecipato ad ‘Xfactor’ è stato scelto per aprire i concerti dei 'Modena City Rambles', e il concertone del 1^ Maggio a Roma. Infine come conclusione un frizzante ‘Summer Party’ dedicato ai più giovani e ribelli. A fare da contorno stand gastronomici, tipici, e di vario tipo, attrazioni per grandi e piccini, e per non dimenticare il tema della serata ottima birra.