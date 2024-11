Il progetto “Life” del fotografo vibonese Raffaele Montepaone esposto a Rocca Manenti in provincia di Siena

Life sono emozioni, un progetto, una mostra di fotografie artistiche, un libro, un modo di catturare per sempre l'essenza della parte più vera della Calabria. Il lavoro di Raffaele Montepaone è partito dalla ricerca sul territorio delle donne centenarie capaci di rappresentare l'anima di una terra, quasi "oggetti archeologici", come definiti dal maestro Scianna. Ne è nato qualcosa di grande, capace di andare oltre il luogo comune, il pittoresco, e di restituire emozioni su ogni particolare.

Il progetto Life di Raffaele Montepaone

Il giovane fotografo vibonese è un esempio eccellente di come la Calabria sia capace di esportare talenti: "Life" approda in Toscana, a Rocca Manenti (Sarteano, Siena), a seguito del premio ricevuto a marzo da Raffale Montepaone durante l'esposizione al MIA PhotoFair 2017, la più grande fiera di fotografia italiana, diretta da Fabio Castelli. RaM Sarteano, alla sua prima edizione, ha l'obiettivo di far emergere e supportare nuove proposte artistiche "che contribuiscano allo sviluppo dell'Arte Contemporanea del nostro Paese". Un premio che parla doppiamente calabrese: calabrese è Raffaele Montepaone, il primo vincitore (il secondo è Marshal Vernet), calabresi sono i volti, le mani, le rughe, la fatica e il movimento del progetto Life (nella foto Memoria), capaci di racchiudere in ogni fermo immagine (perché le singole foto sono narrazioni in continuo movimento) la storia, la tradizione, la cultura e l'amore della (e per la) nostra Calabria.

!banner!

L'apertura della mostra a Rocca Manenti

Oggi, 15 luglio, ci sarà l'inaugurazione della mostra di Montepaone. Le sue anziane, simbolo di bellezza e resilienza, i volti, le mani, le rughe, la fatica e il movimento del progetto Life, capaci di racchiudere in ogni fermo immagine la storia, la tradizione, la cultura e l'amore per la Calabria, rimarranno al castello fino al 30 settembre. Due le mostre: la sua e quella dell'americano Marshall Vernet. Con l'apertura di "Life", si apre anche un nuovo percorso: Raffaele Montepaone presenterà il suo volume Life - istantanee di Calabria - con la prefazione del maestro Ferdinando Scianna, che racchiude un percorso di vita e di emozioni.