La lametina Eleonora Anania ha partecipato alla prima puntata della fase Live di X-Factor

Eleonora è giunta al programma dopo aver superato le audizioni con una interpretazione molto personale di Bad Romance di Lady Gaga, i Bootcamp cantando Sally di Vasco Rossi che le ha regalato una standing ovation e i complimenti dei giudici Mika, Fedez, Elio e Skin, quest'ultima la sua vocal coach. Infine nella cornice di Courmayer ha superato le Home Visit con Margherita di Cocciante.

Ora non ci resta che sostenere la nostra conterranea, che rappresenta un esempio per i tanti giovani di talento, a volte autodidatti come lei, ma che hanno qualcosa dentro da esprimere e che riescono a farlo su un palco, coinvolgendo emozionalmente il pubblico, nella sua ascesa ad X-Factor.