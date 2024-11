Il 13 agosto le strade di Vibo Marina saranno animate dalla 'Notte Magica', la manifestazione organizzata dall'associazione dei commercianti Stella Polare col patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia

Il 13 agosto le strade di Vibo Marina saranno animate dalla 'Notte Magica', la manifestazione organizzata dall'associazione dei commercianti Stella Polare col patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia. Dalle 22.00 e per tutta la notte, a movimentare la serata ci saranno 3 coppie di giganti, le bancarelle degli artigiani, gonfiabili, trampolieri, mangiafuoco e musica dal vivo. Dalle 23.00 il concerto del gruppo Live in the Sud. E per la gioia di tutti i bimbi, ospite della serata Peppa Pig.