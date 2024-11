È un locale bello e originale quello che è stato rinnovato a Satriano Marina, si chiama Another Life, è un ristorante, pub e pizzeria. E, soprattutto, è buona musica. Molto ricco anche il cartellone degli eventi. Atmosfera rilassante, moderna che, oltre al buon cibo, sarà caratterizzato della buona musica.

E venerdì, si parte alla grande con una serata di jazz, blues, bossa nova, e brani originalmente composti dal Maestro Scaramuzzino che accompagnerà al piano la voce di colei che, è anche la direttrice artistica del locale, Nilde Paonessa. La cantante nasce musicalmente a Genova negli anni '90 sotto la scuola della cantante jazz, Federica Tassinari, e muove i primi passi sul palco del Louisiana Jazz Club, dove, da cantante non professionista ma per passione (come lei si definisce), ha comunque l'onore di condividere il palco con diversi musicisti oggi di fama nazionale ed internazionale.

Trasferitosi in Calabria, continua a coltivare la sua passione, collaborando, come in questo caso, con il pianista Francesco Scaramuzzino, e proseguendo attualmente gli studi con il pianista di Lagonegro, Giacomo Aula. Francesco Scaramuzzino è un pianista e compositore lametino, definito “uno dei nuovi talenti del Jazz italiano”. Si è diplomato in Pianoforte, Clavicembalo e Jazz. Nel 2002 ha conseguito la laurea in DAMS .Il suo più recente lavoro discografico è “The Flowing” (2017), etichetta Picanto Records, in distribuzione a livello internazionale a cura di EGEA Distributions. Prima di questo, “Poesie di Carta”, scritto nel 2007 a quattro mani con gli altri membri dello Smaf Quartet, e “Change of Direction” (2011).