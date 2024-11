Gabriele Mancina ha le idee chiare a soli 12 anni: da grande vuole diventare un bravo rumorista. Così a LaC Radio cafè, format in radiovisione condotto dal lunedì al venerdì da Erica Cunsolo e Max Martinelli, dà un assaggio del suo talento. Attraverso l'utilizzo della bocca e della voce il piccolo Gabriele è capace di riprodurre dal rombo dei motori al suono della batteria come i migliori “beatboxer”.

Ma l’ispirazione del giovane artista di Cotronei, sostenuto da mamma Maria Pia e papà Salvatore, è tutta italiana. Si tratta di Ivano Trau, il rumorista romano per ben due volte campione europeo di effetti sonori che tra l’altro lo ha tenuto a battesimo quando aveva soli 7 anni facendolo esibire al suo fianco durante uno spettacolo a Palumbo Sila.

Oggi Gabriele non smette di studiare e perfezionarsi ma già dimostra una buona confidenza con il pubblico come ieri sera durante la sua esibizione al KidsFest di Caccuri e inizia a riscuotere consensi pure sui social. I suoi video stanno registrando migliaia di visualizzazioni, in molti rimangono colpiti dal rumorista in erba, uno dei più giovani d’Italia.