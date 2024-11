È cosentino il primo in classifica al campionato italiano di fotografia subacquea

Rappresenta il capoluogo bruzio in una disciplina che unisce concentrazione, preparazione psico-fisica e talento, è Francesco Sesso, il fotografo cosentino che nella categoria reflex si è aggiudicato il primo posto al campionato italiano di fotografia subacquea ad Otranto.

lo stesso fotografo, accompagnato da Alessandra Pagliaro sua modella in diversi scatti marini, è stato ricevuto a palazzo dei Bruzi dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, insieme al vice-sindaco Jole Santelli, ad Eva Catizone e Roberta Santelli. Il primo cittadino già in passato aveva promosso il libro di Francesco Sesso “Dove la terra finisce. Viaggio attraverso i tesori sommersi del Mare Nostrum”, con una collezione di immagini dei nostri fondali marini, con un viaggio subacqueo dal quale emerge un’invidiabile ricchezza di materiali, informazioni e ritrovamenti archeologici al centro di progetti ambiziosi.

«È per noi motivo di orgoglio che il nome della città di Cosenza venga portato ai massimi livelli in una disciplina così bella quanto ardua – ha affermato Mario Occhiuto – Mi congratulo per la conquista del più alto gradino del podio, di certo coglieremo l’occasione di valorizzare tale impegno come risorsa per la crescita del territorio».

Nell’idea del sindaco Occhiuto e del vice-sindaco Jole Santelli, c’è il progetto di utilizzare l’imponente patrimonio fotografico realizzato in fondo alle viscere del mare, per far vivere forme di spettacolarizzazione che fungano come attrattori nonché come “porta della città verso il mare”, magari proprio nei pressi della stazione di Vaglio Lise, crocevia di viaggiatori dove dovrebbe sorgere anche la nuova chiesa di San Francesco di Paola.