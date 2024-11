«Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l'ora di recuperare per essere lì con voi». Con questo messaggio e la foto nel camerino pubblicati nella loro pagina facebook ufficiale, i Thegiornalisti hanno annunciato ufficialmente il rinvio a sabato 4 maggio del concerto di questa sera al Palacalafiore di Reggio Calabria. Già un paio d’ore prima, il promoter Ruggero Pegna aveva comunicato la notizia con questo primo messaggio ufficiale.

È quindi ufficiale il rinvio del concerto per l’assenza di voce del cantante del gruppo, al quale sono stati prescritti tre giorni di completo riposo, nonostante che, già da ieri mattina, fossero cominciati i lavori di allestimento dell’enorme struttura scenotecnica dell’evento.

L’improvviso problema dell’artista ha colto di sorpresa tutto l’apparato organizzativo, già pronto all’effettuazione del concerto con circa duecento persone a lavoro, tra tecnici, operai, personale d’accoglienza.

«Quando capita un simile problema, peraltro all’ultimo momento e con il tutto esaurito da giorni – dice Pegna – il rammarico è di tutti, anche per i costi che comporta, ma l’unica soluzione possibile è il rinvio, peraltro predisposto in tempi record, grazie anche alla collaborazione degli uffici comunali, che ci hanno dato la disponibilità del palasport per la nuova data. Abbiamo lavorato sin da ieri sera, appena confermato il rinvio, insieme ai responsabili di Vivo Concerti che produce il Tour, per la massima diffusione della notizia».