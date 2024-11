Dopo il concerto degli Skunk Anansie entreranno in scena i deejay di Studio 54 Network

Se in piazza dei Bruzi nella notte di San Silvestro si ballerà a ritmo del rock degli Skunk Anansie, piazza Bilotti nello stesso tempo diventerà la più grande discoteca all’aperto del Capodanno 2018 in Calabria. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo dei Bruzi. In diretta radiofonica interregionale, saranno infatti i deejay e gli animatori di Studio54network ad assicurare il divertimento fino alle prime luci dell’alba anche dopo l’esibizione della band internazionale.

In Piazza Bilotti si ballerà fino all'alba

Il palco di Studio54network, allestito proprio in piazza Bilotti, consentirà innanzitutto di seguire a poca distanza il grande concerto di piazza dei Bruzi attraverso maxi schermi e potenti sistemi audio. A fine concerto, poi, l’offerta dell’intrattenimento continuerà con gli evergreen e la musica più bella degli ultimi 30 anni, nonché con migliaia di gadget e regali. L’appuntamento – rimbalzato sui siti online di tutto il mondo per la presenza nel capoluogo bruzio di Skin e del suo gruppo - si preannuncia dunque imperdibile, con una festa collettiva indimenticabile. Due piazze, una città, per uno strepitoso inizio del 2018.