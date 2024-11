Un percorso didattico dedicato ai bambini e alle famiglie per conoscere questa unica arte teatrale. In programma laboratori e spettacoli

Un divertente percorso didattico rivolto alle famiglie, un viaggio da protagonisti, all’interno del mondo del teatro di figura: un perfetto mix di tradizione e divertimento. Arriva a Cosenza, dal 9 al 10 novembre, il “Festival del teatro di figura”. Due giorni che hanno come obiettivo quello di offrire, giocando e imparando, una panoramica su questa unica arte teatrale. All’interno della cornice del Castello Svevo di Cosenza la kermesse diventa occasione per trascorrere il tempo, mescolando arte e svago. Oltre agli spettacoli, ogni stanza diventerà una piccola bottega in cui i partecipanti potranno conoscere marionette, burattini, muppets e marottes.

Il programma

Sabato 9 novembre 2019 dalle ore 16 alle ore 20

Laboratori e intrattenimento a ciclo continuo

“La stanza dei burattini”, “La stanza delle marionette”

Prova, gioca recita e scopri i segreti per manovrare al meglio burattini e marionette. Nelle stanze del castello teatrini dei burattini e piccoli palcoscenici per le marionette a disposizione dei visitatori

“La fabbrica dei pupazzi”

Un laboratorio dove potrai costruire il tuo pupazzetto realizzato rigorosamente con il materiale di riciclo.

“Puppet magic”

Giochi di prestigio e micro magia.

“I marionettisti più alti del mondo”

Performance di trampolieri e marionette.

“Shooting whit puppet”

Allestimenti scenografici durante il percorso per scattare i selfie che preferisci con i personaggi de “Il castello delle marionette”.

Spettacolo “puppet show”

Spettacolo di teatro di figura con marionette, burattini e pupazzi, adatto ad un pubblico di tutte le età. Prima replica ore 17 e seconda replica ore 19.

Domenica 10 novembre 2019 dalle ore 16 alle ore 20

Laboratori e intrattenimento a ciclo continuo come nella prima giornata. Alle ore 17 e alle 19, invece, lo spettacolo “Pinocchio”. Costo ingresso 8 euro.