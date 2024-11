Presente l’attore e maestro Giancarlo Giannini. L’iniziativa portata avanti dal Comune

Al via la presentazione ufficiale del progetto sperimentale di crowdfunding per un docufilm sul mistero del Codex purpureus rossanensis – Patrimonio Unesco dell’Umanità, promosso dall’amministrazione comunale di Rossano. Si tratta, si legge in una nota, del più grande progetto (in termini di raccolta) in ambito video/docufilm mai fatto in Italia.

Due le giornate per approfondire il tema, quella di domani (10 gennaio), nell’auditorium dell’Istituto d’istruzione superiore – Liceo scientifico – classico – linguistico – artistico a Rossano Scalo, con il maestro Giancarlo Giannini e quella di oggi (ore 19) nella Sala rossa di Palazzo San Bernardino, nel centro storico. Ad entrambi i momenti, coordinati da Lenin Montesanto interverranno inoltre i rappresentanti di Ulule Italia Srl, la prima piattaforma europea di crowdfunding, specializzata nelle produzioni cinematografiche (oltre 14 milioni di raccolta).