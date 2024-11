L'esibizione dal palco dell’anfiteatro in via della Sila il prossimo 11 agosto. C'è grande fermento tra gli organizzatori della kermesse e i numerosi ammiratori del cantante partenopeo che nel suo tour estivo sta facendo registrare ovunque il tutto esaurito

La città di Acri si prepara ad ospitare il concerto di Gigi D’Alessio. Dopo l’esibizione dei Modà e di Fabri Fibra, il “Festival di Acri” vedrà il concerto del cantante partenopeo che si salirà sul palco dell’anfiteatro in Via della Sila, il prossimo 11 agosto.

L’appuntamento con Gigi D’Alessio, impegnato nel suo tour estivo “Dove c’è il sole”, rappresenta la terza tappa della kermesse, organizzata dall’imprenditore acrese Giuseppe Belsito, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Acri.

Il concerto di Gigi D’Alessio rappresenta anche uno degli appuntamenti inseriti nel cartellone della Notte Bianca di Acri, in programma proprio nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Tante le iniziative in programma nelle vie e nelle principali piazze della città silana, con la musica, principale protagonista, che farà da principale collante tra i vari eventi, in un mix tra arte, cultura, food, shopping e scoperta dei luoghi.

Tornando a Gigi D’Alessio, il cantante partenopeo riabbraccia pubblico acrese per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

La tournée estiva di Gigi D’Alessio sta facendo registrare il tutto esaurito da Nord a Sud: oltre all’appuntamento di Acri, il cantante sarà anche a Roccella Jonica il 12 e 28 agosto, per esibirsi al Roccella Summer Festival.