Un evento che unisce la bellezza della musica corale con l'impegno costante per la promozione della cultura e dell'arte. L'Associazione Cori Calabria, presieduta dal maestro Gianfranco Cambareri, festeggia il suo trentesimo anniversario con un'eccezionale manifestazione: il tour in Calabria del Coro giovanile italiano.

L’associazione Cori Calabria

L'Associazione Cori Calabria, fondata nel 1993 con l'obiettivo di promuovere la musica corale e la cultura in Calabria, ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita e nell'affermazione della coralità nella regione. Grazie al costante impegno del maestro Cambareri e dei suoi collaboratori, l'Occ ha contribuito a formare nuove generazioni di coristi e a diffondere la cultura, professionalità e passione per la musica corale tra i giovani calabresi.

Per celebrare questo importante traguardo, il sodalizio ha organizzato un tour straordinario che porterà il Coro giovanile italiano, diretto dal maestro Marco Berrini, in diverse città calabresi, tra cui Catanzaro, Caulonia e Vibo Valentia. La tappa più attesa è prevista per domenica 24 settembre, alle ore 20.00, presso il Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca a Vibo Valentia.

Il Coro giovanile italiano è una delle formazioni corali più prestigiose e rappresentative d'Italia, con quaranta talentuosi musicisti dai 18 ai 28 anni. Questi giovani artisti hanno accumulato una serie di successi nazionali e internazionali, dimostrando un talento straordinario e un impegno costante nella promozione della musica corale. Tra i momenti più significativi della loro carriera, il gruppo è stato chiamato ad esibirsi nei giardini del Quirinale il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per il 77esimo anniversario della Repubblica Italiana, davanti al presidente Sergio Mattarella. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l'elevata qualità artistica e il valore culturale del coro.

Il tour in terra calabra è stato fortemente voluto dal presidente dell'Occ, il maestro Gianfranco Cambareri, che ha sempre sostenuto l'importanza della promozione della musica corale e dell'arte in generale nella Regione. L'evento è stato reso possibile grazie al sostegno del Consiglio regionale della Calabria e del suo presidente, Filippo Mancuso, e del segretario questore, Salvatore Cirillo. «Un evento straordinario che testimonia l'importanza della cultura e dell'arte nella nostra società e celebra il talento dei giovani musicisti italiani e, soprattutto, calabresi», chiosano i promotori. Il maestro Cambareri, ha espresso gratitudine al Comune di Vibo Valentia e, in particolare, al presidente del Consiglio comunale Rino Putrino, per il patrocinio e per il loro sostegno prezioso nell’organizzazione dell’evento celebrativo dei trent’anni dell’Organizzazione Cori Calabria: «La collaborazione tra l’Occ e il Comune di Vibo Valentia – ha commentato- è un esempio di come il partneriato con le istituzioni possa dare vita a eventi che uniscono la comunità e celebrano la bellezza dell’arte e della musica corale nella nostra regione».