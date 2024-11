La Pellicola “Una donna col cervello” è in finale nella XXI edizione del prestigioso festival che animerà il borgo bergamasco dal 24 al 29 settembre

Il cortometraggio prodotto da N2 video production, piccola casa di produzione cosentina e diretto da Mauro Nigro “Una donna col cervello” è in finale alla ventunesima edizione del prestigioso festival internazionale del cortometraggio Corto Lovere che si terrà dal 24 al 29 settembre a Lovere, sulle sponde del Lago D’Iseo, in provincia di Bergamo.



Il festival, che ha come direttore artistico il “Cinemaniaco” Gianni Canova, noto critico cinematografico e volto di Sky Cinema, avrà come presidente di giuria Antonio Albanese, attore, comico ed autore.



La serata di gala in cui avverrà la premiazione dei vincitori sarà tenuta nel Teatro Cinema Crystal. Ospiti della serata saranno, fra gli altri, Sandra Milo, Giorgia Würth, Amanda Sandrelli e il re dell’animazione Bruno Bozzetto.



Il corto calabrese, diretto dal regista cosentino Mauro Nigro, concorrerà con altri quindici lavori.



“Una donna col cervello” approda al festival Corto Lovere dopo la vittoria dell’anno scorso al FI.PI.LI. HORROR FEST come miglior cortometraggio horror (con in giuria esperti del calibro dei MANETTI BROS, Valentina D’Amico, una delle redattrici di movieplayer.it, i critici Fabio Canessa, Federico Frusciante, Filippo Mazzarella. La pellicola è stato proiettato in rassegne internazionali.



Lo short movie, che vede come attori protagonisti Saverina De Fazio e Andrea Giuda, racconta la storia di una donna tormentata, portata allo stremo delle forze e perseguitata. Una donna che verrà costretta ad una scelta impossibile.