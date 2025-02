Tra ombelichi in vista, guanti e abbracci strategici, i cantanti si sfidano a colpi di punti. Marcella Bella vola con i suoi caffè sospesi, mentre il rapper scivola a causa del look total black. Carlo Conti e Malgioglio protagonisti dei bonus più inattesi

Sanremo non è solo musica, ma anche strategia. Il Fantasanremo 2025 ha acceso la seconda serata del Festival con una pioggia di bonus e malus, trasformando la gara in una sfida parallela fatta di abbracci, accessori improbabili e performance sopra le righe. Il fantasy game, che permette ai fan di creare le proprie squadre di artisti e guadagnare punti in base alle loro azioni sul palco, ha regalato momenti esilaranti e colpi di scena.

In testa alla classifica provvisoria, aggiornata al 13 febbraio, c’è Serena Brancale con 95 punti, seguita da Marcella Bella (90 punti) e Lucio Corsi (65 punti). In coda, invece, Fedez, penalizzato da diversi malus, si ritrova a chiudere la classifica con soli 35 punti.

La classifica provvisoria dopo la seconda serata

Serena Brancale – 95 punti

Marcella Bella – 90 punti

Achille Lauro – 70 punti

Lucio Corsi – 65 punti

Willie Peyote – 65 punti

Simone Cristicchi – 50 punti

Giorgia – 50 punti

Rocco Hunt – 45 punti

Rkomi – 45 punti

The Kolors – 30 punti

Rose Villain – 30 punti

Elodie – 25 punti

Francesca Michielin – 25 punti

Bresh – 15 punti

Fedez – 35 punti

Bonus e malus: tutti i dettagli della serata

Serena Brancale, regina della serata, ha accumulato bonus preziosi: +10 per aver suonato uno strumento, +5 per aver mostrato l’ombelico, +10 per aver battuto il cinque alla statua di Mike Bongiorno. Un’esibizione strategica che le ha assicurato il primo posto.

Marcella Bella non è stata da meno. +10 punti per aver indossato i guanti, +10 per essersi inchinata a fine esibizione e +5 per essere stata presentata da Malgioglio. Il colpo di scena? Il caffè sospeso, che le ha fruttato +20 punti, decretando la sua ascesa in classifica.

Lucio Corsi, già protagonista della prima serata con il massimo dei punti, continua la sua corsa: +10 per aver suonato il pianoforte, +5 per il cappello indossato e +10 per aver abbracciato il conduttore Carlo Conti.

Fedez, invece, ha pagato caro il suo look total black (-5 punti), ma ha recuperato qualcosa grazie a +10 punti per aver abbracciato Carlo Conti e altri +5 per essere stato presentato da Cristiano Malgioglio. Tuttavia, i bonus non sono bastati per risalire la classifica.

Giorgia ha conquistato +10 per le mani in tasca durante l’esibizione, altri +10 per essersi inchinata e +20 per la standing ovation parziale. Purtroppo ha perso -5 punti per il look total black, ma resta tra i protagonisti della serata.

Willie Peyote ha giocato d’astuzia, guadagnando +10 punti per l’accessorio giallo (il microfono), +15 per la presenza di performer e +10 per essersi esibito per ultimo.

I bonus più curiosi della serata includono +10 punti per chi indossava uno o più guanti, +10 per un tocco di colore giallo e +20 per chi palpava i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival. Il bonus dell’ombelico scoperto è stato particolarmente gettonato, fruttando punti preziosi a diversi artisti, tra cui The Kolors e Serena Brancale.

Malgioglio, sempre imprevedibile, ha sbagliato il nome di Rkomi, ma fortunatamente questo non ha influito sul punteggio del cantante, che ha comunque ottenuto +5 punti per essere stato il primo a esibirsi dopo la mezzanotte.

Simone Cristicchi si è distinto grazie alla standing ovation del pubblico, conquistando +20 punti, mentre Elodie ha accumulato +10 punti per il suo abito con le piume e altri +15 per la presenza di performer sul palco.

La seconda serata del Fantasanremo si chiude con una classifica provvisoria ricca di sorprese e ribaltoni. Ma la gara è ancora lunga e tutto può cambiare nelle prossime serate. Tra abbracci strategici, accessori colorati e performance sopra le righe, i cantanti si preparano a giocarsi il tutto per tutto.

Chi riuscirà a conquistare il podio finale? Il Fantasanremo non è mai stato così combattuto.