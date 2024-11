Tra le bellezze e cultura sprigionata dal Teatro Antico di Taormina, domenica 11 alle ore 20:30, al Premio Taormina Gold, lo stilista cosentino Claudio Greco è pronto a stupire con abiti che abbracciano diversi stili.

Reduce dal successo delle ultime sfilate e dalla nuova linea di costumi da bagno femminili, Greco ha ideato una sfilata unica e ricca di significati.

Sempre molto attento al sociale e ai messaggi di pace e solidarietà, il fashion designer farà indossare alle modelle, oltre agli abiti, un bracciale in tessuto dai colori della pace. Ad aprire la sfilata, un simbolo di purezza, gioia e grinta: una baby modella, da qualche anno ormai protagonista delle sfilate di apertura e chiusura dello stilista, il suo portafortuna.

«È per me molto importare lanciare un messaggio ogni qualvolta ce ne sia la possibilità, la moda è in grado di trasmettere emozioni forti e di propagarsi con molto naturalezza, spero sempre che possa far sbocciare un momento di riflessione sull’importanza della pace» dichiara Greco.

Lo stilista ha dichiarato di essere già pronto per altri importanti eventi che lo vedranno impegnato in Puglia, nel Salento, e a settembre sulla Costiera Amalfitana.