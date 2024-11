C’è ancora tempo fino al 22 luglio per iscriversi gratuitamente a “Next Music Generation”, il fortunato talent promosso per il terzo anno consecutivo dal Festival d’autunno e dedicato ad aspiranti musicisti e cantanti, solisti e in gruppo. In palio per i vincitori del concorso un concerto da tenersi il 18 settembre nel Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro, sullo stesso prestigioso palcoscenico sul quale si esibiranno gli ospiti del Festival, oltre a una borsa di studio di 1000 euro e a un video con il quale promuovere la propria attività.

«Visto il successo dei primi due anni, quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta – spiega il direttore artistico Antonietta Santacroce -. La competizione rimane quella del Next Music Generation, vale a dire rivolta a partecipanti di età compresa tra i 13 e i 40 anni, ma per dare proprio a tutti l’opportunità di mettersi in luce, compaiono per la prima volta due nuove sezioni: quella Junior per i più piccoli fino a 12 anni e quella Senior, per coloro, dai 41 anni in su, che hanno nel sangue la passione per la musica. Per i partecipanti di queste due categorie c’è in palio la possibilità di aprire il 18 settembre, il concerto dei vincitori di Next Music Generation, oltre a una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato».

Inoltre per le donne che parteciperanno al talent, il Soroptimist club International sezione di Catanzaro, mette in palio una borsa di studio riservata all’artista che meglio rispecchia le finalità del sodalizio.

La prima selezione si svolgerà al Miramare di Soverato, il 3 agosto prossimo. Nell’occasione una giuria tecnica composta da musicisti, giornalisti, esperti del settore e presieduta dal direttore artistico del Festival, valuterà due esibizioni per ciascun concorrente. I voti della giuria saranno sommati a quelli del pubblico presente e decideranno i 6 finalisti del main contest e i 2 della sezione junior e senior, ammessi alla finale che si terrà il prossimo 21 agosto, sempre a Soverato, nell’arena del teatro comunale.

Per iscriversi e partecipare gratuitamente alle selezioni, basta compilare i moduli Google appositi, scaricabili ai seguenti link: per concorrenti maggiorenni bit.ly/3WO7ZSV e per concorrenti minorenni bit.ly/3IYSbHn.

Per ogni informazione e per comunicazioni tecniche basta scrivere all’indirizzo ufficiostampa.cultura@festivaldautunno.com.