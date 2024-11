Formazione, incontri ed eventi per innovazioni nel settore ricettivo regionale. L'evento si svolgerà dal 29 settembre all'1 ottobre a Scilla

L’inspiring Tour farà tappa in Calabria in Aspromonte, per la terza edizione del “Festival dell’ospitalità” che si svolgerà dal 29 settembre a 1 ottobre 2017 a Scilla. Il tour pre festival sta toccando diverse località della penisola e ha l’obiettivo di raccontare nuove e virtuose realtà nel mondo dell’ospitalità, mettendo in evidenza le migliori soluzioni offrendo una ottima opportunità di formazione gratuita con professionisti del settore ricettivo.





"Di ospitalità si può vivere"

Il messaggio da trasmettere è che «di ospitalità si può vivere, il territorio può dare delle grandi opportunità lavorative, ma per farlo c’è bisogno di unire passione e competenze, creatività e formazione, autenticità e strategia», tutto ciò creando sinergia tra gli enti locali con innovazioni nel settore ricettivo.

La 4° tappa del festival dell’ Ospitalità rappresenta un’opportunità di formazione e dialogo per chi opera nel territorio e vuole creare i presupposti per lo sviluppo di un turismo sostenibile e longevo: per farlo è necessario conoscere gli strumenti a disposizione, le potenzialità che offrono e soprattutto creare una rete coesa di interazione e cooperazione territoriale.

L’evento è rivolto a strutture ricettive, ristoratori, giornalisti, blogger, scuole e università e professionisti nel settore turistico. La 4° tappa dell’Ispiring tour si concluderà con il concerto di Marinella Rodà.