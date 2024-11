Il Precursore per la regia di Omar Pesenti andrà in onda sabato alle 15 su Rai 1. Girato nelle Marche coinvolge 17 attori professionisti e 50 comparse

Sarà il maestro calabrese Francesco Perri artefice di un docufilm su San Giovanni Battista, sabato alle 15 su Rai 1, una produzione delle Officine della Comunicazione in collaborazione con Vatican Media insieme alla Santa Sede, con la Fondazione Giovanni XXIII.

Il Precursore

Il Precursore è un film su San Giovanni Battista per la regia di Omar Pesenti.

Il taglio del docufilm e per certi versi più cinematografico, ma c’è anche il taglio classico del biopic storico-biblico e uno sguardo culturale-pop grazie all’animazione.



Produzione lunga 7 mesi, con 3 settimane di riprese in esterni, nei territori della regione Marche, coinvolgendo 17 attori professionisti e 50 comparse.

Tra gli ospiti del pomeriggio su Rai 1 alla vigilia di Pasqua ci sarà card. Gianfranco Ravasi insieme a tante altre personalità della chiesa e della Cultura.



«Emozionante è stato scrivere la Danza di Salomè- dice il maestro Perri – e pensare anche a come la storia della musica sia stata presente su questo tema. Una bella sfida compositiva che ho pensato di giocare sull’uso della tradizione strumentale e ritmica delle tribù».

Chi è Francesco Perri

Francesco Perri come direttore d’orchestra ha al suo attivo circa 350 concerti in Italia e all’estero (Francia, Bulgaria, Canada, Germania, Argentina e Stati Uniti). Allievo di Bellugi, Pavlov, Gergiev; nel 1999 è stato tra i fondatori, in Calabria, della Orchestra Sinfonica Calabrese SerrEnsemble.

Come compositore partecipa con opere prime, a varie rassegne e stagioni musicali. Nel’99 è chiamato a collaborare come consulente musicale e critico musicale del Giffoni Film Festival ed alla Biennale di Cinematografia di Venezia nel 1998 e 1999. Ha composto musiche, fra i tanti, anche per l’Università di Parkside Winsconsin USA, per il Pontificio Consiglio della Cultura, per la Biennale d’arte di Venezia (Padiglione della Santa Sede).



Nel 2014 scrive Gloria, progetto di teatro musicale quadriennale sul Centenario della Grande Guerra.

Nel 2016 scrive la Music Opera, Francesco de Paula sulla figura del santo di Paola.