Una folla gremita ha popolato ieri piazza dei Martiri del comune di Palizzi (RC), per il V e ultimo atto della IV edizione del “Palizzi International Film Festival – retrospettiva metropolitana”. Il Piff è un evento organizzato dall’associazione culturale “La Fenice” di Stefano Baldrini in collaborazione con il Comune di Palizzi, il Parco nazionale d’Aspromonte e l’assessorato regionale al turismo, sotto la direzione artistica di Giacomo Battaglia. Sul red carpet, circondato da una marea di spettatori, hanno sfilato in passerella personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, della letteratura, dello sport, della fotografia e del giornalismo.

La manifestazione è stata condotta da Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu, i due presentatori hanno consegnato l’ambìto premio “Caretta Caretta” all’attore cosentino Peppino Mazzotta, protagonista del film “Anime nere” e della fiction di Rai 1 “Il commissario Montalbano”. Il premio è un marchio identificativo della manifestazione, creato dal maestro orafo Gerardo Sacco, in onore della tartaruga marina che depone annualmente le uova sulla spiaggia di Palizzi. È stato il sindaco del comune, Walter Scerbo, ad omaggiare Mazzotta, applaudito a più riprese dal pubblico palizzese.

Oltre al premio “Caretta Caretta” sono stati assegnati altri riconoscimenti, ad Aldo Mantineo, caposervizio della redazione reggina di Gazzetta del Sud, è stato consegnato il premio giornalistico “Gigi Malafarina” (a premiarlo sono stati Rosamaria e Walter, figli del compianto giornalista sidernese), mentre il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, e il presidente dell’associazione culturale “Le Muse”, Giuseppe Livoti, sono stati insigniti del premo “Gogol – l’oscar del sorriso” a cura dell’ambasciatrice del sorriso in Calabria Menia Cutrupi. Grande novità quest’anno per i vincitori della categoria dei cortometraggi del concorso cinematografico. Nella categoria “social”, quella votata dal pubblico, ha vinto il corto “Scritte sulla sabbia” di Silvia Monga, che tratta temi forti come l’abbandono degli animali e la violenza sulle donne, in quella “internazionale” si è imposto “Uccia” della coppia Elena Starace e Marco Renda, in cui la rinuncia alla vendetta prevale in nome della vita, nella sezione “satira” ha trionfato “Io odio Shakespeare” di Anna Mila Stella, parodia della maledizione tanto cara al drammaturgo d’oltremanica.

Per la rubrica “Profumo di libri”, curata dal professore Peppe Livoti, è stato presentato “Trilogia gioachimita” di Adriana Toman. Un libro che racchiude i testi di tre rappresentazioni teatrali dedicate ad altrettanti momenti salienti della vita dell’abate Gioacchino da Fiore. Uno spaccato di storia in cui viene sottolineato con forza il ruolo della donna in vari periodi storici. L’appuntamento con la V edizione del PIFF è rinnovato al 2019. Con Giacomo Battaglia, e questo è l’augurio di tutti, nuovamente al timone della manifestazione.