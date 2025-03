Una serata da incorniciare, peccato solo per il finale, per il presentatore e conduttore radiofonico calabrese Luigi Grandinetti, che ha partecipato ieri al programma “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Grandinetti ha condotto una “grande partita” arrivando alla finalissima e sfiorando la vittoria di 46mila euro.

Grandinetti con grande simpatia e prontezza ha risposto alle domande di Bonolis fallendo però quella decisiva per la conquista del premio finale. Una risposta che ha lasciato l’amaro in bocca non solo a Grandinetti ma anche a tutti quelli che da anni lo seguono in Tv e in Radio.

Grandinetti: «Sono il fratello di Bonolis»

Grandinetti ha raccontato all’inizio della sua partita come Bonolis sia l’idolo della mamma con la battuta finale «siamo fratelli», che ha fatto ridere sia il conduttore che il pubblico presente negli studi Mediaset. Una partita “quasi perfetta” rovinata solo dall’ultima risposta sbagliata che avrebbe potuto regalargli 46mila euro.