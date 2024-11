Nel corso del colloquio, a cui ha presenziato anche il rettore dell'Unical Crisci, sono stati affrontati diversi temi di grande attualità come la sicurezza, gli attentati terroristici e la disoccupazione giovanile,

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha incontrato il Console Generale degli Stati Uniti d’America per il Sud Italia, Colombia A.Barrosse, per la prima volta in visita ufficiale nella nostra regione.



La Signora Barrosse, console a Napoli dal 2013, è nata a New Orleans ed è cresciuta in America Latina. E’ nel servizio diplomatico dal 1989. La sua vasta esperienza l’ha già portata a ricoprire incarichi in campo politico, culturale e consolare in Repubblica Domenicana, in Spagna, Argentina, Perù, Francia e Haiti. Presso il Dipartimento di Stato a Washington, è stata, tra l’altro, assistente speciale del Segretario di Stato Madeleine Albright. Ha una laurea in biologia e una in giurisprudenza. Parla francese, spagnolo e italiano. È sposata ed ha due figli.

Le immagini dell'incontro:



Nel corso dell'incontro ha avuto parole di grande apprezzamento per la bellezza della nostra regione, per l'accoglienza dei calabresi "con i quali - ha sottolineato- condividiamo la stessa passione per la vita". Nel corso del colloquio con il Presidente Oliverio, a cui ha presenziato anche il rettore dell'Unical Crisci, sono stati affrontati diversi temi di grande attualità come la sicurezza, gli attentati terroristici, la disoccupazione giovanile, i rapporti culturali ed economici tra la nostra regione e gli Stati Uniti, la presenza dei nostri conterranei in America e, in particolar modo, i nuovi flussi migratori e l'accoglienza degli immigrati da parte della nostra regione. Su quest'ultimo tema il Console americano ha ringraziato il Governatore per gli sforzi e l'opera che si sta svolgendo in questo campo in Calabria