Il conferimento ieri pomeriggio nel corso di un consiglio comunale straordinario

Riunione straordinaria del consiglio comunale di Capistrano. Una sala gremita per un evento da non perdere. Il conferimento della cittadinanza onoraria a un cittadino illustre, il nipote di Pierre-Auguste Renoir, l'impressionista francese che nel 1881 soggiornò nel piccolo borgo delle preserre vibonesi lasciando un segno tangibile della sua presenza “il battesimo di Gesù nel fiume Giordano”, affresco custodito nella chiesa parrocchiale di Capistrano.

Un tesoro inestimabile, un motivo di vanto, ma anche un’opportunità di crescita per un paese che da ieri ha un cittadino in più. Jacques Renoir, rinomato fotografo e direttore della fotografia francese, figlio di Claude Renoir, terzo ed ultimo discendente del grande Pierre Auguste. A lui il sindaco Marco Martino ha conferito la targa in un clima di grande emozione.

Accompagnato dalla moglie, Jacques ha soggiornato alcuni giorni a Capistrano, rimanendo incantato dalle bellezze paesaggistiche del territorio. Il nipote del celebre pittore ha salutato la comunità capistranese con la promessa di ritornare nella terra che fece innamorare suo nonno.