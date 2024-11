Venerdì 4 gennaio torna l’appuntamento con Cleto in scena , il progetto teatrale ideato e curato dell’associazione culturale La Piazza. L’evento, oltre ad essere un momento di riflessione e socializzazione, rappresenta anche un modo per salutare il nuovo anno all'insegna della condivisione dei valori universali dell'accoglienza partendo dal racconto della Natività, una delle storie più significative di sempre.

Versi dialettali di Vincenzo Padula

Lo spettacolo in scena, dal titolo La Notte di Natale, riprende i versi dialettali dell'opera dello scrittore Vincenzo Padula, narrante gli avvenimenti della notte più importante dell’anno con l’ausilio dei suoni e dei canti tradizionali popolari calabresi. La poesia di Padula racconta il viaggio di Giuseppe e Maria che appartiene alla tradizione cristiana e si avvicina, per come descritto, alle attuali rotte della speranza. Lo spettacolo in senso lato dà voce, attraverso un parallelismo, a chi oggi, per paura, è costretto a viaggiare verso la ricerca di un domani di speranza.

Poesie e brani della tradizione

La Notte di Natale inizia con la Nenia, il canto tradizionale; i versi del poemetto saranno inframezzati da brani della tradizione natalizia calabrese e meridionale in un ampio panorama musicale che farà da cornice all’opera stessa. Lo spettacolo è interpretato da Nando Brusco (voce narrante, tamburi, zampogna), Vincenzo Mercurio (voce, chitarra classica, chitarra portoghese) e Mariangela Berazzi (voce, tamburi, castagnette).